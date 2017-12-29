شاب يبتكر جهاز لتسديد رسوم المواقف العامة بمواد قابلة لإعادة التدوير

نايف السالم(صدى):

ابتكر نايف محمد القحطاني متدرب بالكلية التقنية بجدة جهاز يقوم بتسديد الرسوم في المواقف العامة بمواد قابلة لإعادة التدوير من أجل الحفاظ على البيئة.

أطلق على هذا الابتكار “اضمن موقفك في بيئة أفضل” وحصل على براءة اختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كما حصل على المركز الأول على مستوى الكليات التقنية بالمملكة.

وأوضح نايف أن الجهاز يعمل بالطاقة الشمسية ويتكون من منظومة شمسية وشاشة للتحكم و3 مداخل لإيداع مواد يمكن الاستفادة منها عن طريق إعادة التدوير.

مشيرا أن فكرة الجهاز تقوم على احتساب وقت معين للوقوف في المواقف عند وضع المستخدمأي قطعة قابلة لإعادة التدوير.

وأضاف أن الجهاز يمكن استخدامه في المواقع العامة والحدائق لإعادة تدوير النفايات.