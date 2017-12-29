أول تعليق من حارس مرمى “الهلال” على إقصاء عمان للمملكة

نواف السالم(صدى):

عبر العُماني علي الحبسي، حارس نادي الهلال السعودي، عن سعادته بصعود منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي لكأس الخليج “ خليجي 23 ” المقامة في الكويت، بعد الفوز على المنتخب بهدفين نظيفين.

وقال الحبسي في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغر “ تويتر ”: “الأحمر يسعدنا بهدفي سعيد الرزيقي ( الشلهوب) ويعبر بِنَا الى نصف النهائي ”.

وأضاف: “ الطموحات تكبر، والبطولة الثانية تكمل أفراحنا، هاردلك للأخضر الخروج رغم الأداء المميز من المجموعة الشابة”.