الهلالي: الاحتفال بالكريسماس ” أمر مستحب “

نورة الشهري(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للداعية المصري سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن ب‍جامعة الأزهر ، خلال استضافته ببرنامج ” كل يوم ” مع الإعلامي المصري عمرو أديب المذاع عبر فضائية ” أون إي “، قال فيها: إن المسلمين بالفعل لهم عيدين شعائريا وهما الفطر والأضحى ولكن هذا لا يمنع أن يدخل الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته أو أصدقاءه السعادة والسرور، مشيرًا إلى أنه ليس حرامًا أن يحتفل الإنسان بعيد ميلاده أو زواجه أو بمناسبة ترقيته بمنصب ما.

وأشار الهلالي، إلى أن شراء أشجار الكريسماس وهدايا أعياد الميلاد وإسعاد الغير بها أمر مستحب وفيه ألفة وود ومحبة، مضيفا أن الله يحاسبنا على نوايانا والخير الموجود بقلوبنا.