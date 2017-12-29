تويتر يتسبب في سجن أكاديمي وتغريمه في الباحة

قالت مصادر صحفية إن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة صادقت على حكم قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحة، بسجن أكاديمي شهراً، وتغريمة 10 آلاف ریال، بسبب 8 تغريدات اتهم فيها بالتشهير بإمارة وجامعة الباحة.

وأحالت المحكمة أوراق القضية إلى إمارة المنطقة للتنفيذ، فيما يتطلع الأكاديمي إلى عفو أمير المنطقة وإسقاط الحكم كونه حقا عاما.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للأكاديمي تهمة الإساءة لجهات اعتبارية، مطالبة بتجريمه بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك في أعقاب تلقيها برقية من إمارة الباحة، دعت فيها إلى التحقيق مع الأكاديمي بعد رصد 8 تغريدات تناول فيها بالنقد الإمارة والجامعة، مطالبا نزاهة بإرسال محققين للبحث في العلاقة بين الطرفين.