قطر تنفي.. وإعلامي تركي يتحدى “تميم” أن يثبت أن أردوغان لا يحميه

الدوحة(صدى):

في رد منها نفت الحكومة القطرية فضيحة الحماية الشخصية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقصره من فرقة للقوات الخاصة التركية المدربة قوامها 200 فرد، وأنها نجحت في إحباط محاولة انقلاب، متهمة الصحيفة التركية بعدم تحري الدقة والصدقية.

إلا أن صحيفة “ الحياة ” كشفت أن كاتب التقرير محمد أسيت رفض إدعاءات السفارة القطرية في أنقرة، التي أصدرت بيان النفي، وأعلن تحديه عبر حسابه في ” تويتر” للدوحة رافضاً التشكيك في مصادره، التي استقاها من جنرال تركي (على حد قوله)، مطالباً قطر بالاعتذار منه على تكذيبه.

وأكد التقرير التركي ما ذهب إليه مراقبون في وقت سابق أن القوات التركية هي من يحمي الشيخ تميم وقصره، ولاسيما أن انشقاقات وقعت في بيت الحكم القطري.

فيما لم يستبعد مراقبون أن تكون تركيا أوحت بعمل عسكري لإسقاط النظام لغرض الابتزاز ونشر قواتها في منطقة الخليج العربي وتمويل توسعها العسكري في المنطقة العربية.