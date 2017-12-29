12 أمرا تجعل أثر الضريبة على المستهلكين

حمود العنزي (صدى):

أقل وطئا يستطيع المستهلك التعايش مع الضريبة، من خلال إعادة هيكلة طريقة الصرف اليومية وتحديد الأولويات، وضبط ميزانية المصروفات والتركيز على الاحتياجات الفعلية، وتجنب شراء الكماليات غير الضرورية، والتعرف على السلع والخدمات المشمولة بالضريبة ووفقا لصحيفة “ مكة ” هناك 12 نقطة تساعد في التخفيف الجزئي لأثر الضريبة على المستهلكين هي :

1 مراجعة الالتزامات، وتحديد الأولويات، ووضع ميزانية محددة للمصروفات

2 التركيز على الاحتياجات الفعلية، وتجنب شراء الكماليات غير الضرورية

3 مقارنة أسعار المنتجات والخدمات مع البحث عن البدائل الأرخص سعرا ذات الجودة المناسبة

4 الترشيد في الاستهلاك، كتقليل استهلاك الماء والكهرباء

5 الاستفادة من فترات العروض والتخفيضات

6 استثمار النقاط والمكافآت في بطاقات العضوية وكوبونات الشراء

7 الاشتراك في خدمات توفير السلع والخدمات بتكاليف أقل

8 الاستفادة من التسوق الالكتروني مع توفر الضمانات والموثوقية، حيث تتوفر منتجات بسعر أقل

9 التعرف على السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة

10 وضع خطة لادخار نسبة من الدخل والمحافظة عليها

11 الاستفادة من التسجيل في برنامج الدعم الحكومي ” حساب المواطن ”

12 الاشتراك في أنظمة التأمين والحماية التي يلزمك التأمين عليها