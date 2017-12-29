“ماسكان” من الخميرة والبيض لنمو الشعر ومنع تساقطه

يوجد نوعين من الماسكات يساهم في نمو الشعر ويمنع تساقطه، أولهما: ماسك الخميرة البيرة والخل والبيض للعناء بالبشرة

يتكون هذا المزيج الذي يوفر الكثير من البروتين، والأحماض الدهنية الأساسية، والمعادن التي تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية لشعرك مع تعزيز النمو الصحى له.

المكونات

2 صفار البيض

1 ملعقة صغيرة من خميرة البيرة

1/2 ملعقة صغيرة من خل التفاح

1 ملعقة كبيرة من العسل

قومى بإضافة صفار البيض إلى وعاء وضربه لبضع دقائقثم اضافة الخميرة البيرة، وخل التفاح، والعسل.ضى الماسك على رأسك ثم اربطى شعرك بغطاء وتركة ما بين 20 إلى 30 دقيقة، ثم شطفه بالماء الفاتر .

كما توجد طريقة أخرى وهي “ماسك الخميرة البيرة والعسل” والذي يفيد هذا الماسك فى ترطيب الشعر الجاف الذى يعانى أيضا من التساقط.

المكونات

3 ملاعق كبيرة من مسحوق خميرة البيرة

6 ملاعق كبيرة من العسل

قومى بإضافة المكونات إلى وعاء وتخلط حتى تشكل عجينة سميكة، إذا لزم الأمر، إضافة بضع ملاعق كبيرة من الماء لجعل الملمس أكثر قابلية للتوزيع على الشعر، ضعيه على راسك واتركيه لمدة 20 دقيقة ، ثم يشطف بالماء الدافئ|، كررى هذا الماسك مرتين في الأسبوع.4 بدائل للشعر الجاف