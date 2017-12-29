حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي تتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .