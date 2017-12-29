موقع أمريكي يضع 10 صفات للمراة: إذا وجدتيها في رجل لا تتزوجيه

نورة الشهري(صدى):

ذكر موقع beautyandtips في تقرير له، مجموعة من الصفات التي إن وجدت في الرجل، فلابد أن تبتعد عنه على الفور ولا تقبلين الزواج منه.

ويأتي من أبرز هذه الصفات:

كثير الأعذار: الأعذار هى ملجأ الأطفال، لذلك إن وجدتيه كثير الأعذار ويتحجج كل مرة بحجة شكل فهذا دليل على الكذب وعدم تحمل المسئولية.

عقلية منغلقة: حينما يكون الرجل ضيق الأفق يسبب الإحباط لشريكته، فلن تستطيع أن تستشيره فى بعض الموضوعات، ولن يعطيها نصائح أو رأى حكيم وذلك لعدم تقبله بعض الأفكار من الأساس.

دائم الصريخ: الرجل الذى لا يعرف كيف يكبح جماح غضبه ويظل يصرخ فى أى مكان وأمام الناس من الأفضل أن تبتعدى عنه.

يخلف الوعود: كسر الوعود وعدم تنفيذها نوع من أنواع الكذب، بل ومن أصعب أنواعه خاصة أنه لا يضمن لكِ أى ثقة فى الحياة معه.

الكذاب: وجود هذه الصفة بأى شكل من الأشكال يفرض عليكِ الابتعاد عن هذا الرجل بشكل فورى، فالكذب بداية لأشياء كثيرة أبرزها الخيانة.

لا يضعك ضمن أولوياته: إن وجدتيه لا يضعك على رأس أولوياته، فعليكِ أن تسألى نفسك متى سأكون أول اهتماماته ولا تندهشى حينما تجدين الإجابة “أبدًا”، فهذه الصفة لا تتغير.

يحب الملكية: فى البداية قد تكون هذه الصفة لطيفه بعض الشىء، فسيشعرك أنكِ ملكه وحده، لكن فيما بعد فستجدين نفسك تحت سيطرة مفرطة وكأنك تعيشين مثل الذبيحة فى المذبح.

الفوز فى النقاش وإبداء الحجج: إن وجدتِ لديه شعور بالارتياح والتعجرف حينما يربح النقاش أو يفوز فى طرح حجج تقنعك، فهذه من الصفات السيئة التى لأنه يريد أن يكون دائمًا على حق.

لا يتحمل المسئولية: كونه لا يريد أن يتحمل المسئولية أو يعترف بأخطائه فلن تجدي أى شىء إيجابى معه سواء فى تكوين أسرة أو تربية أطفال، فشأنه شأنهم تمامًا.

يعيش بشكل غير صحى: إن وجدتيه دائم التدخين فى حين أنكِ تقودين الحياة بشكل صحى وهو يمتنع عن مشاركته هذا النمط، فهذه إشارة سيئة على تمسكه بالعادات السيئة وعدم قدرته على التخلى عنها.