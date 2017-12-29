باريس تتسلم 3 أطفال لفرنسيين سافروا للقتال فى العراق

باريس(صدى):

أكدت وسائل إعلام فرنسية، الخميس، أن باريس تسلمت ثلاثة أطفال لزوجين فرنسيين سافروا للقتال فى العراق، بينما والدتهم لا تزال محتجزة فى العراق من قبل السلطات المحلية برفقة طفل رابع صغير.

وذكرت وسائل الإعلام أن الأطفال الثلاثة الذين عادوا لفرنسا فى 18 ديسمبر تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات، وأنه تم تسليهم مؤقتا لعائلة وافقت على استضافتهم.

وفيما يتعلق بمصير الأم، قال محاميها فنسان بيرجارت – وفقا لوسائل الإعلام – إنه يحترم سيادة السلطات القضائية العراقية وأنه لا ينوى فى الوقت الراهن اتخاذ أى إجراء لإعادتها، مشيرا من ناحية أخرى إلى أنه ليس لديه معلومات عن الأب.