المعارضة السورية: مؤتمر الحوار الوطني سيدعم مسار جنيف

موسكو(صدى):

أكد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدرى جميل إن وفد هيئة التفاوض للمعارضة السورية لم يتخذ بعد قرارا برفض أو قبول المشاركة فى مؤتمر “سوتشي”، مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر استجلاء الوضع، وتجرى اتصالات مع كافة الأطراف بما فيها الجانب الروسى الذى

سيستضيف المؤتمر.

وأشار جميل – خلال مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”الإخبارية إلى أن تصعيد الهجمات على مؤتمر الحوار الوطنى السوري، الذى من شأنه دعم مسار جنيف من ناحية سياسية، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية، لافتا إلى أن “مؤتمر أستانا” كان داعما لمفاوضات جنيف من الناحية العسكرية، وساهم فى حل كثير من الأمور التى كانت تعرقل المفاوضات فى جنيف.