انتقال فان ديك لليفربول يُقرب ساوثهامبتون من استعادة والكوت

نواف السالم(صدى):

أكد مصدر مسئول بإدارة ساوثهامبتون الانجليزى، أن النادى يستعد لاستخدام قيمة انتقال المدافع الهولندى فيرجيل فان ديك لليفربول والتى وصلت إلى 75 مليون جنيه استرلينى، فى إعادة بناء الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ذكرت صحيفة “ميرور” الانجليزية، أن إدارة ساوثهامبتون تنوى استعادة ثيو والكوت لاعب أرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيقدمون مبلغ ضخم لضمه، مستغلين أموال انتقال ديك لليفربول، وترى إدارة ساوثهامبتون أن والكوت هو اللاعب المثالى لتعزيز قوتهم خلال النصف الثانى من الموسم.