الجيش اليمني يعلن عن مقتل 4 من مليشيا الحوثي في اشتباكات غرب تعز

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني، عن مقتل 4 وإصابة آخرين من عناصر مليشيات الحوثي، في مواجهات غرب تعز.

وقال مصدر، إن اشتباكات اندلعت بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في معسكر التشريفات شرق المدينة، وكذلك مواجهات في الدفاع الجوي ووادي الزنوج شمالا.

وأضاف، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قتل اثنين من المليشيات وجرح اثنين آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في الدفاع الجوي شمال المدينة.

وفي ذات السياق قتل 2 من عناصر مليشيات الحوثي، جراء استهدافهم أمس الخميس، بنيران قوات الجيش الوطني جوار مدرسة بلال بجبهة مقبنة غرب المدينة.