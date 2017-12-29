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النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت يغادر الرياض

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت يغادر الرياض
خالد الظفيري(صدى):
 غادر معالي الشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت اليوم الرياض .

وكان في وداع معاليه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي ، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الصباح ، واللواء طيار الركن ضيف الله بن سعود الشمري من قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط ، ومندوب عن المراسم الملكية.


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