النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت يغادر الرياض

غادر معالي الشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت اليوم الرياض .

وكان في وداع معاليه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي ، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الصباح ، واللواء طيار الركن ضيف الله بن سعود الشمري من قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط ، ومندوب عن المراسم الملكية.