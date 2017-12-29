تطور جديد في قضية الكويتي قاتل زوجته السعودية

حمود العنزي(صدى):

تفاصيل جديدة، أفرج عنها الرجل الكويتي الذي قتل زوجته السعودية خنقًا وهي حامل في الشهر السادس، خلال تحقيقات شرطة مباحث تيماء معه بارتكابه الواقعة وأرجع ذلك لوجود مشكلات عائلية بينهما .

وقال الجاني، أنه تخلص من زوجته بسبب مشكلات عالقة بينهما وصلت إلى ذروتها في اليومين الماضيين، مضيفا أنه قام باستدراجها بذريعة الخروج من المنزل ومناقشة هذه المشكلات، فخرجت معه وانطلق بها إلى مواقف “نادي الجهراء” وهناك حصل نقاش حاد بينهما، ما دفعه للانقضاض عليها وخنقها ولم يتركها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضح مصدر أمني، أن المتهم اتصل على والده الذي يعمل في وزارة الداخلية عقب جريمته وأبلغه بما فعله. وأضاف المصدر، أنه بعد التحري عن المتهم تبين أن هناك شكاوى إدمان سابقة بحقه. لافتا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. كويتي، زوجته، خنقا، سعودي