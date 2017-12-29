” سناب شات ” يتيح إمكانية مشاهدة القصص داخل المواقع الإلكترونية

حمود العنزي (صدى):

تستعد شركة سناب على أخذ خطوة استباقية أمام فيسبوك من خلال تطوير ميزة الحكايات في كل مكان على تطبيقها الشهير ” سناب شات ” .

وذكر الموقع أن شركة ” سناب ” بدأت خطواتها الأولى لتطوير ميزة تتيح مشاهدة الحكايات في أي مكان داخل الويب، وليس فقط داخل التطبيق، وذلك من خلال تطوير مشغل خاص للحكايات يمكن إدراجه داخل المواقع والصفحات الإلكترونية.

وتوفر فيسبوك وانستغرام مثل هذه الميزة للصور ومقاطع الفيديو، حيث يمكن إدراج مُشغّل خاص بواسطة شيفرة برمجية ليتم تشغيل المقطع في أي موقع. لكن هذه الميّزة لم تصل حتى الآن للحكايات، الأمر الذي ترغب “سناب” الوصول إليه أولًا.

ومع وصول الحكايات لشريحة أكبر، قد تحصل الشركة على مستخدمين جدد خصوصًا مع وجود نية لتوفير رابط لتحميل التطبيق مباشرة من مُشغّل الحكايات، الأمر الذي حصدت تويتر ثماره في وقت سابق عندما أتاحت مشاركة اللحظات Moments داخل المواقع الإلكترونية.