بالفيديو.. تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار في إيران والهتاف ” الموت لروحاني “

طهران(صدى):

نزل مئات الإيرانيين اليوم الخميس إلى الشوارع في مدينة مشهد ثاني أكبر مدن البلاد، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة.

وفي لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر محتجون في مشهد شمال غرب إيران، وهي واحدة من أقدس المواقع لدى الشيعة، وهم يهتفون “ الموت (للرئيس حسن) روحاني” و”الموت للديكتاتور ”.

ولم يحقق بعد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى عالمية في 2015 للحد من برنامجها النووي مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها نتائج اقتصادية للقاعدة العريضة من الناس تقول الحكومة إنها ستتحقق. ويعتبر روحاني أن هذا الاتفاق هو إنجازه المميز.

وهتف بعض المحتجين “ غادروا سوريا.. فكروا فينا ” في انتقاد لنشر إيران قوات هناك دعماً للرئيس بشار الأسد ضد انتفاضة اندلعت ضده في 2011

#إيران | هتافات الموت لخامنئي وروحاني بمدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان بعد ارتفاع الأسعار pic.twitter.com/C2a13bUo6W — الشرق الأوسط – إيران (@aaa_iran) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧