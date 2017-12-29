خطيب مسجد المحيا بالرياض يكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء عليه

عادل الحربي(صدى):

قص عبدالله العنزي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب جامع عبدالعزيز المحيا في الرياض، ما تعرض له عند خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر. وقال العنزي: “عند خروجي من مسجدي بعد صلاة الفجر في يوم الأربعاء ١٤٣٩/٣/٢٥ تعرضت لضربة غادرة على رأسي بحديدة من الخلف من أحد الجناة ” .

وتابع: أن الاعتداء عليه أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته بكسور وجروح وكدمات في يده ورجله وجزء من رأسه وأذنه وغير ذلك! وأضاف تم نقله إلى طوارئ مستشفى الملك فهد للحرس الوطني وتلقى العلاج اللازم لافتاً إلى أن حالته مستقره الآن.

وأردف يشتبه أن الجاني غير سوي من خلال ألفاظه البذيئة التي كان يتلفظها . وطالب العنزي الجهات الأمنية بسرعة القبض على الجاني وإحالته إلى التحقيق للتعرف على أسباب الحادثة وملابساتها.