بالفيديو.. فتاة إيرانية تحتفل بالثورة في مدينة مشهد

طهران(صدى):

تحتفل فتاة إيرانية، بالثورة الإيرانية في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية، وبلدات أخرى، ضد حكومة الرئيس حسن روحاني، قائلة: “مشهد تحررت.. الحرية لمشهد “.

نظم مئات الإيرانيين احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة في مدينة مشهد، وتفيد تقارير بأن المحتجين ركزوا في انتقاداتهم على حكومة الرئيس حسن روحاني.

وبحسب المركز الإحصائي الإيراني، فإن معدلات البطالة خلال العام المالي الحالي بلغت 12.4 في المئة، بزيادة 1.4 في المئة عن العام السابق.