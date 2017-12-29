بالفيديو..رد فعل قوي من المواطنين بعد تجاهل وزير الصحة لشكاويهم

خالد الضبيبي(صدى):

استاء أهالي منطقة الحدود الشمالية من تجاهل وزير الصحة توفيق الربيعة، لهم أثناء زيارته صباح أمس الخميس لمدينة عرعر، وعدم عقد لقاء معهم بعد أن كان مقرر عقد لقاء مفتوحاً مع المواطنين حسب ما أعلنه أحد المسؤولين بصحة الشمالية الساعة 11:15 صباحاً بديوان المديرية في مستشفى الأمير بعرعر.

وتداول الأهالي مقطعا فيديو يُظهر تجاهل الوزير لمجموعة من المواطنين يقفون أمّام سيارته ومعهم أوراق شكوى لهم ليركب سيارته متجاهلاً أصوات المواطنين وأوراقهم.