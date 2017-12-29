108 ميداليات خلال 2017 الأبرز.. تاريخ حافل لقطاع الرياضة

عادل الحربي (صدى):

حققت المملكة العديد من الإنجازات، في مجال الرياضة خلال عام 2017، على كافة الأصعدة، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذا القطاع الجيوي.

وكان أبرز تلك الإنجازات تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القادم لمونديال روسيا 2018، إلى جانب النجاحات التي تحققت في مشاركات دولية وقارية عديدة، وفيما يلي ترصد ” صدى ” تلك المشاركات والإنجازات التي تحققت من ورائها.

-تأهل ” الأخضر ” لمونديال روسيا 2018

-11ميدالية في دورة التضامن الإسلامي

-52 ميدالية في البطولات الآسيوية

-اهتمام ولاة الأمر

-الحضور النسائي

-قيادات رياضية تحصد جوائز عالمية

-توقيع اتفاقيات عالمية

رئاسة الاتحادين الإسلامي والعربي ومليون دولار للرياضة الفلسطينية