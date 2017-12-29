انتظام 3 كواكب بسماء المملكة فجر اليوم

نايف السالم(صدى):

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سماء المملكة والمنطقة العربية، تشهد قبل شروق شمس اليوم الجمعة، انتظام ثلاثة كواكب على خط واحد بقبة السماء، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

تلك الكواكب هي ” المريخ والمشتري وعطارد “، حيث ستكون سويًا فوق الأفق الشرقي كنقاط ضوئية لامعة عند رصدها بالعين المجردة بحوالي الساعة قبل شروق الشمس.

وإلى جانب تلك الكواكب الثلاثة، يوجد كوكبيدا الزهرة وزحل بسماء الفجر، ولكنهما قريبان من وهج ضوء شروق شمس، لذلك فهما غير مشاهدين في الوقت الحالي.

ويومًا بعد يوم سيرتفع زحل باتجاه عطارد في حين يستعد الزهرة لينتقل إلى سماء المساء في 9 يناير 2018، ولكن لن يشاهد واضحًا حتى فبراير القادم.