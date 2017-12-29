” العنزي ” يقترح حلا لمشكلة ديون الأندية

نواف السالم(صدى):

وجد المحلل الرياضي محمد شنوان العنزي، حلاً غريباً لمساعدة الأندية الرياضية في حل مشكلة الديون والتي يعاني منها أغلب أندية الدوري السعودي.

وكتب العنزي عبر صفحته الرسمية على تويتر : ” لحل ديون الأندية أو على الأقل تقليصها ، يجب منع الأندية من التعاقد مع اللاعبين الأجانب والمدربين ، وتجديد عقود اللاعبين المحليين ، إذا لم يوفر النادي مبلغ هذا التعاقد بالكامل وتصادق عليه الجهة الرياضية ! ، بمعنى :مقدم عقد اللاعب + رواتبه ، تتوفر مقدماً لتوثيق التعاقد ! ” .

وتفاعل المغردون مع هذا الحل الغريب ، وعلق أحدهم بقوله : “علشان ناديك مطفر ومديون ولا يقدر يجيب أجانب تبي تمنع تعاقد الأندية مع الأجانب خل ناديك يسدد رواتبهم اللي بعضهم له سنه ونصف ما استلم راتبه مثل الفريدي ” . وقال آخر : ” لن يكون هناك نادي إلا الهلال القادر فقط ” .