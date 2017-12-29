” العنزي ” يقترح حلا لمشكلة ديون الأندية
وجد المحلل الرياضي محمد شنوان العنزي، حلاً غريباً لمساعدة الأندية الرياضية في حل مشكلة الديون والتي يعاني منها أغلب أندية الدوري السعودي.
وكتب العنزي عبر صفحته الرسمية على تويتر : ” لحل ديون الأندية أو على الأقل تقليصها ، يجب منع الأندية من التعاقد مع اللاعبين الأجانب والمدربين ، وتجديد عقود اللاعبين المحليين ، إذا لم يوفر النادي مبلغ هذا التعاقد بالكامل وتصادق عليه الجهة الرياضية ! ، بمعنى :مقدم عقد اللاعب + رواتبه ، تتوفر مقدماً لتوثيق التعاقد ! ” .
وتفاعل المغردون مع هذا الحل الغريب ، وعلق أحدهم بقوله : “علشان ناديك مطفر ومديون ولا يقدر يجيب أجانب تبي تمنع تعاقد الأندية مع الأجانب خل ناديك يسدد رواتبهم اللي بعضهم له سنه ونصف ما استلم راتبه مثل الفريدي ” . وقال آخر : ” لن يكون هناك نادي إلا الهلال القادر فقط ” .
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