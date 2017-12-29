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  3. جماهيىر النصر ترد على “المريسل ” : ” بنقلب المعادلة إذا شفنا حماس في الملعب “

جماهيىر النصر ترد على “المريسل ” : ” بنقلب المعادلة إذا شفنا حماس في الملعب “

جماهيىر النصر ترد على “المريسل ” : ” بنقلب المعادلة إذا شفنا حماس في الملعب “
نواف السالم(صدى):
علَّق الإعلامي عبدالعزيز المريسل ، على أعداد جماهير الأندية التي اشتركت حتى الآن في حملة “ ادعم ناديك ” والتي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة.

وأشاد المريسل بأعداد جماهير أندية الهلال والاتحاد بعد أن وصلت لأرقام كبيرة ، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على تويتر : جمهور الهلال قفز من 14 ألف إلى 17 ألف و جمهور الاتحاد قفز من 8 آلاف إلى 14 ألف ، كل هذا خلال ساعات.

وأضاف : ” جمهور النصر سينفجر و يقلب المعادلة لكن متى؟  “.
وتفاعل الجمهور مع هذه الرسالة ، حيث رد عليه أحد المغردين بقوله : ” إن شاء الله إذا حقق بطولات ، وإذا شفنا حماس بالملعب ، وإذا شفنا تعاقدات تفتح النفس ، وبعدها أبشر بنقلب أم المعادلة “.


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