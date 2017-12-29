جماهيىر النصر ترد على “المريسل ” : ” بنقلب المعادلة إذا شفنا حماس في الملعب “

علَّق الإعلامي عبدالعزيز المريسل ، على أعداد جماهير الأندية التي اشتركت حتى الآن في حملة “ ادعم ناديك ” والتي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة.

وأشاد المريسل بأعداد جماهير أندية الهلال والاتحاد بعد أن وصلت لأرقام كبيرة ، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على تويتر : جمهور الهلال قفز من 14 ألف إلى 17 ألف و جمهور الاتحاد قفز من 8 آلاف إلى 14 ألف ، كل هذا خلال ساعات.