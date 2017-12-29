بالفيديو.. عميل ينقذ صيدلية الطائف من عملية سطو مسلح

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فضحت كاميرا مراقبة لحظات محاولة اثنين من اللصوص الملثمين اقتحام صيدلية في مدينة الطائف وتهديد العامل بسلاح أبيض بهدف السرقة، إلا أن تصرف أحد الزبائن داخل الصيدلية حال دون تنفيذ الجريمة.

وخلال الفيديو دخل اللصين، إلى الصيدلية ليتقدم أحدهما إلى الموظف مشهراً في وجهه سكيناً بهدف إخافته ليقوم بفتح الخزانة الخاصة بالنقود بينما ظل الشخص الأخر مراقباً للموقف .

إلى أن دخل أحد الزبائن وشاهد الواقعة وأنقذ الموقف بإقناع اللصين بإعطائهما نقوداً مقابل أن يغادرا المكان وبالفعل تراجع حامل السكين عن تهديد الموظف وقام باستلام المبلغ وغادرا الصيدلية دون أن يصاب الموظف بأي أذى.

httpv://www.youtube.com/watch?v=IcIwH6dq5gM