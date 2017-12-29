بالصور.. تتويج أبطال الشطرنج السريع بكأس الملك

نواف السالم(صدى):

توِجت الصينية جو وانجون، بطلة بطولة السيدات- السريع بـ11.5 نقطة، مقابل 11 نقطة للاعبة لي تينغجي، فيما جمعت اللاعبة باتز إليزابيث على 10.5 نقطة، وذلك خلال اليوم الثالث والأخير من منافسات الشطرنج السريع في بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج.

وأصبح الهندي أناند فيسوانتان بطل البطولة المفتوحة في منافسات الشطرنج السريع، مُتفوقًا على الثنائي فيدوساف فلاديمير، ونيبومنياتشي يان، وجمعوا 10.5 نقطة.

و افتتحت وكيل الهيئة للتخطيط والتطوير، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، اليوم الثالث والأخير من منافسات الشطرنج السريع في بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج.

وبدأت منافسات الشطرنج السريع منذ يوم الثلاثاء واستمرت حتى أمس الخميس، ومن المُقرر أن تنطلق فعاليات الشطرنج الخاطف، اليوم الجمعة.