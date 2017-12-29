أول مشاركة نسائية بالمملكة في بطولة دراجات الإمارات

نواف السالم(صدى):

تشارك جود خضري، أول سعودية، في منافسات الإناث للمرة الأولى بسباق السرعة الفردية لمسافة 3 دورات، ضمن المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية الثامنة للمضمار ” كبار – شباب – إناث “، المقامة حاليا على مضمار زايد الدولي للدراجات بإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وتضم المسابقة، كبار، شباب، إناث، حيث تقام حاليًا على مضمار زايد الدولي للدراجات بإمارة الشارقة.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت منذ أسبوعين، أنه سيتم السماح للنساء تحت ققيادة الشاحنات والدراجات النارية، وفق شروط محددة، من بينها إتمام سن الثامنة عشر.