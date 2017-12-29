القبض على أكثر من 280 ألف مخالف أنظمة الإقامة والعمل

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة، من ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في مناطق المملكة، وأسفرت عن ضبط 288725 مخالفًا، منهم 156969 مخالفًا لنظام الإقامة، و95818 مخالفًا لنظام العمل، و35938 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 3665 شخصًا، 73% منهم يمنيو الجنسية، و25% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، وتم ترحيل 3590 منهم، كما تم ضبط 82 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 597 شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 104 مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 78 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذَ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 26 سعوديًّا.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14837 وافدًا مخالفًا، منهم 12493 رجلًا، و2344 امرأة.