مليون ونصف دولار مكافأة كل لاعب روسي حال التتويج بمونديال 2018

ماجد محمد(صدى):

أفاد الاتحاد الروسي لكرة القدم، عن تخصيص مكافأة قدرها مليون ونصف دولار لكل لاعب بمنتخبهم الوطني، حال تتويجهم بمونديال كأس العالم 2018،

ذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن هذه المكافأة تعد تحفيز اللاعبين قبل انطلاق البطولة، كما أنه سيتم تقليص المكافأة حال الخروج من الدور قبل النهائى، أو دور الـ 16، وسيُحرم اللاعبين من المكافأة نهائيا حال الخروج من الدور الأول.

وجاءت تلك الأنباء بعد يومين فقط من استقالة فيتالي موتكو من منصبه برئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم ، بعد تورطه في فضيحة المنشطات.