” العدل ” توافق على افتتاح فرع جديد لهيئة المحامين بجدة

نايف السالم(صدى):

قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين أن يعقد اجتماعه برئاسة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وبمشاركة أعضاء من الهيئة ، لبحث عدد من المواضيع كان أبرزها افتتاح فرع للهيئة بجدة لتقديم خدماته للأعضاء .

وفي بداية الاجتماع ، دشن وزير العدل بوابة للمنشآت القانونية لرصد البيانات اللازمة لمكاتب المحاماة والممارسين فيها باللغتين العربية والإنجليزية ، حيث تيح خدماتها دون حاجة للسجل التجاري ،بعد التنسيق مع مركز المعلومات .

ويهدف قرار إنشاء فرع جديد للهيئة إلى دعم مسيرة التنمية في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بما يتناسب مع مبادرات رؤية 2030 ، وسعيًا من الوزارة للتأكيد على رسالة الهيئة السعودية للمحامين في المساهمة بعملية التنمية الوطنية ، بما يحقق في النهاية تدعيم توطين الوظائف القضائية .