جيري ماهر : فرق كبير بين مشاريع الإنماء السعودية وخطط الدمار الإيرانية

بيروت(صدى):

تهكم الإعلامي اللبناني جيري ماهر من الأموال التي تضيعها دويلات الإرهاب في الإنفاق على الدمار وخراب المنطقة العربية لصالح أهداف شخصية في الوقت الذي تنظر فيه دول عربية أخرى إلى الأمام بفضل حرصها على مصلحة المواطن.

واستنكر ” ماهر ” الانتهاكات الإيرانية التي انتهت بانتفاضة الشعب ضد نظام ” الملالي” ، حيث علق عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” ” انظروا الى السعودية جيداً.. تقدم لشعبها مشاريع وانماء وتطوير مستمر بفضل الله وحكمة خادم الحرمين وولي عهده الشاب بينما في ايران فتذهب الاموال لتمويل الارهاب والقتل والميليشيات الطائفية. فرق كبير بين مملكة الخير السعودية وجمهورية الشر الخامنئية ! ” .