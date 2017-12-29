نصائح هامة لتجنب ألم الأذن عند الأطفال أثناء السفر

نورة الشهري (صدى):

يعاني الأطفال عند إقلاع وهبوط الطائرة، من الشعور بألم وعدم ارتياح في الأذن، حيث يرتبط ذلك بتغير الضغط الجوي وراء طبلة الأذن

وهناك نصائح يجب أن تتبعيها لتخفيف ألم الأذن على الطفل عند السفر:

اطلب من طفلك شرب الكثير من السوائل على متن الطائرة، ويعتبر الماء أفضل السوائل لتفادي كثرة السكريات، ويفضل مضغ العلكة أو مصّ الحلوى الصلبة إذا كان طفلك أكبر من 3 سنوات.

واصطحب معك زجاجة الرضاعة أو زجاجة ذات مصاصة، وتأكد من أن طفلك يجلس منتصباً أثناء الشرب، حيث يجب على الطفل الاستيقاظ أثناء الإقلاع والهبوط.

في حالة تتناول طفلك أدوية تحتوي مضادات للهستامين، يجب استشارة الطبيب بخصوص استمراره في تناول الأدوية خلال السفر.