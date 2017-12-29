3 نصائح للعناية بالبشرة قبل ممارسة الرياضة في الشتاء

أماني الغامدي(صدى):

أكدت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر على أن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة قبل ممارسة الرياضات الشتوية، موضحةً أنه عند ممارسة رياضة التزلج على الجليد في المرتفعات الجبلية مثلاً، تتعرض البشرة لعوامل إجهاد عديدة، مثل البرد الشديد والرياح القوية والهواء الجاف وأشعة الشمس الكثيفة.

ونصحت الخبيرة باستعمال كريم واقٍ من أشعة الشمس غني بالدهون وذي مُعدل حماية عال، قبل ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى استعمال قلم عناية بالشفاه غني بالدهون وذي مُعامل حماية عال أيضاً، نظراً لأن بشرة الشفاه حساسة للغاية.

وأضافت الخبيرة أنه في حال الجفاف الشديد للبشرة يمكن بشكل إضافي تطبيق ماسك غني بالدهون ومواد الترطيب.