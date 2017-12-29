تعليق موسى المحياني بعد خسارة المنتخب

الخميس 28
ديسمبر
مع الاسف اننا نعرف اننا لن نذهب بعيدا لا في الخلبجية ولا الاسيوية ولا العالمية وفوق هذا نهايط ونعاند . اجل وش تسمون تقديم مكافآت للاعبي البحرين اذا فازوا في مباراتهم على قطر . بالله مو بدال هالهياط والمعاند كان التفتنا لفريقنا وخلينا مدرب المنتخب الجديد هو من يقود المنتخب بالاساسيين وتكون له فرصة للتعرف على الللاعبين ومنها يجرب دمج دماء جديدة في هالبطولة لتعويض اي نقص يواجهنا مستقبلا . مع الاسف لا لياقة زي خلق الله ولا تفكير سليم . شغلتنا بس شيلوا مدرب وجيبوا مدرب . اللاعب الفلاني واللاعب العلاني . حفلات ولا فيه فايدة.فرصة مشاركة مثل هذي تهلي مدربك الجديد يدخلها ويشوف امكانيات اللاعبين ويكون لابعد من كذا معرفة امكانيات المجموعة اللي مع المدرب من فريق عمل طبي اداري فني . لا والشيء اللي يقهرك انهم مزودين اللاعبين الاجانب الى 6 . طيب هذا هو سبب دمار لاعبيننا انهم نايمين طول الوقت دكة ونسوا اساسيات الهجوم والدفاع والتمركز والتسليم والاستلام وحتى حساسية تسجيل الاهداف يفقدونها . والله بغبسه
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 28 دقيقة
مع الاسف اننا نعرف اننا لن نذهب بعيدا لا في الخلبجية ولا الاسيوية ولا العالمية وفوق هذا نهايط ونعاند . اجل وش تسمون تقديم مكافآت للاعبي البحرين اذا فازوا في مباراتهم على قطر . بالله مو بدال هالهياط والمعاند كان التفتنا لفريقنا وخلينا مدرب المنتخب الجديد هو من يقود المنتخب بالاساسيين وتكون له فرصة للتعرف على الللاعبين ومنها يجرب دمج دماء جديدة في هالبطولة لتعويض اي نقص يواجهنا مستقبلا . مع الاسف لا لياقة زي خلق الله ولا تفكير سليم . شغلتنا بس شيلوا مدرب وجيبوا مدرب . اللاعب الفلاني واللاعب العلاني . حفلات ولا فيه فايدة.فرصة مشاركة مثل هذي تهلي مدربك الجديد يدخلها ويشوف امكانيات اللاعبين ويكون لابعد من كذا معرفة امكانيات المجموعة اللي مع المدرب من فريق عمل طبي اداري فني . لا والشيء اللي يقهرك انهم مزودين اللاعبين الاجانب الى 6 . طيب هذا هو سبب دمار لاعبيننا انهم نايمين طول الوقت دكة ونسوا اساسيات الهجوم والدفاع والتمركز والتسليم والاستلام وحتى حساسية تسجيل الاهداف يفقدونها . والله بغبسه