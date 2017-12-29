3أجهزة ذكية ستختفي في 2018

حمود العنزي(صدى):

أو تقنيات ستختفي من حياتنا في 2018

مع ظهور أجهزة حديثة في عام 2018، ستختفي مجموعة من الأجهزة والخدمات والتقنيات التي شهدناها خلال عام 2017.

ورصدت ” صدى ” أبرز الأجهزة والخدمات والتكنولوجيا التي ستختفي في العام الجديد:

اختفاء ويندوز فون

قررت شركة مايكروسوفت وقف دعم نظام تشغيلها ” ويندوز فون ” والتركيز على خدماتها على مختلف المنصات.

رحيل أجهزة التلفزيون ثلاثية الأبعاد

سيتوقف إنتاج التلفزيونات ثلاثية الأبعاد، نظراً لعدم توافر محتوى كاف، بالإضافة إلى أن النظارات الواجب ارتدائها مزعجة وغير مريحة للعين.

إيقاف جهازي أبل ” Shuffle ” و” Nano ”

قررت شركة أبل وقف دعمها لجهازي ” آي بود شوفل” و” آي بود نانو “، مع الإبقاء على ” آي بود تاتش ” كخيار وحيد للراغبين باقتناء هذه الأجهزة.