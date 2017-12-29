لهذا السبب تفرزين كميات كبيرة من المخاط أثناء الزكام
يصاب الفرد غالبًا بالتهاب على مستوى الأنف، أثناء الزكام، بنسبة 50- 90%، ما يستدعي كميات كبيرة من المحارم.
وكشف بعض المختصين، أن الأنف يفرز وينتج كميات كبيرة من المخاط، أثناء البرد والزكام، لتدفئة الهواء المستنشق.
وأوضحوا أن ” السائل والمخاط الزائد والخارج من الأنف، يرطّب الهواء الذي نتنفسه، وبالتالي يقي من تهيج الخلايا في الرئتين ” .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6623 ] نشر منذ 2 ساعتين
عنوان مقرف😁☺😷
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5946 ] نشر منذ 2 ساعتين
لبس خشمك حفاظه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله وفي كل شيء له أية تدل على أنه واحد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40751 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههه الله يستر عليك يا اخ ابو فهد ,,
,, اضحكتني من جد ، اضحك الله سنك ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40751 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله العظيم ,,
,, لله في خلقه شؤون ,,