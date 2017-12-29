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لهذا السبب تفرزين كميات كبيرة من المخاط أثناء الزكام

لهذا السبب تفرزين كميات كبيرة من المخاط أثناء الزكام
نورة الشهري(صدى):

يصاب الفرد غالبًا بالتهاب على مستوى الأنف، أثناء الزكام، بنسبة 50- 90%، ما يستدعي كميات كبيرة من المحارم.

وكشف بعض المختصين، أن الأنف يفرز وينتج كميات كبيرة من المخاط، أثناء البرد والزكام، لتدفئة الهواء المستنشق.

وأوضحوا أن ” السائل والمخاط الزائد والخارج من الأنف، يرطّب الهواء الذي نتنفسه، وبالتالي يقي من تهيج الخلايا في الرئتين ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله وفي كل شيء له أية تدل على أنه واحد

[ عدد التعليقات: 40751 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههه الله يستر عليك يا اخ ابو فهد ,,

,, اضحكتني من جد ، اضحك الله سنك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 40751 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله العظيم ,,

,, لله في خلقه شؤون ,,

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