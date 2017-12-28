مكافحة المخدرات بالمخواة تلقي القبض على مروج للحبوب المحظورة والحشيش المخدر

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكنت مكافحة المخدرات بمحافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة ، من الإطاحة بإحدى الجنسيات الافريقية مجهول الهويه يقوم بتروّيج الحبوب المحظورة والحشيش المخدر حيث تم القبض على المتهم متلبساً بالجرم المشهود من خلال كمين محكم من قبل رجال المكافحة وينشط عمل هذه الفئه في فترات المساء متخذين من وعورة الجبال غطاءً لعملهم الاجرامي .

وذلك ضمن جهود مكافحة المخدرات ، لملاحقة المروجين والمهربين وكل من يتعاطى أو يتاجر بهذه الآفة القاتلة.