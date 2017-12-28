وظائف إدارية شاغرة للمواطنين بالهيئة الملكية في الجبيل
أتاحت الهيئة الملكية بالجبيل مجموعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات إدارية للمواطنين من حملة الماجستير والبكالوريوس للعمل بمقر الهيئة في الجبيل الصناعية .
وأشارت الهيئة ، إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى :
–أخصائي سلامة: درجة البكالوريوس في مجال هندسة السلامة.
–أخصائي تقييم ودرء مخاطر: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة المخاطر، التأمين، إدارة الأزمات).
ولفتت الهيئة الملكية ان التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 10/ 4/ 1439هـ ، ويستمر حتى تاريخ 20/ 4/ 1439هـ ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشورط الوظائف المتاحة يرجى الدخول ( هنا ) .
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