وظائف إدارية شاغرة للمواطنين بالهيئة الملكية في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الهيئة الملكية بالجبيل مجموعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات إدارية للمواطنين من حملة الماجستير والبكالوريوس للعمل بمقر الهيئة في الجبيل الصناعية .

وأشارت الهيئة ، إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى :

–أخصائي سلامة: درجة البكالوريوس في مجال هندسة السلامة.

–أخصائي تقييم ودرء مخاطر: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة المخاطر، التأمين، إدارة الأزمات).

ولفتت الهيئة الملكية ان التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 10/ 4/ 1439هـ ، ويستمر حتى تاريخ 20/ 4/ 1439هـ ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشورط الوظائف المتاحة يرجى الدخول ( هنا ) .