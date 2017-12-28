” آل شريم ” يفعل برنامج ” البصمة ” .. الأحد القادم

محمد بن طحيطح (صدى):

استهل مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم، موظفي إدارته في تحديث بياناته في برنامج البصمة، مؤكدا أنه سيكون أول المطبقين لبرنامج البصمة بداية من دوام يوم الأحد القادم .

ودعا ” آل شريم ” ، إلى تفعيل دور رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم من حيث متابعة حضور وانصراف موظفيهم والاستفادة من برنامج فارس في الحضور والغياب والإجازات وتفعيل نظام البصمة .

وطالب الجميع حصر حالات التأخر بعد الساعة 7.30 والخروج المبكر قبل الساعة 2.30 وكذلك الغياب والرجوع للدعم الفني لنظام البصمة بقسم تقنية المعلومات في حالة إضافة موظف أو انتقاله أو أي استفسارات تتعلق بالنظام.