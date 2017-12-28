تعرف على شروط تغيير رقم الجوال للمستفيد

عادل الحربي(صدى):

أفاد حساب المواطن أن تغيير رقم جوال أي مستفيد لن يتم إلا بعد استيفاء بعض الشروط، التي تحتوي على ” رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال القديم، والجديد ” .

وبيَن حساب المواطن، أن التغيير يتم فقط عبر خدمة العملاء بالتواصل بالرسائل النصية فقط، كما نشر حساب المواطن مقطع فيديو لطريقة وخطوات تقديم طلب اعتراض على قرار عدم الأهلية، مشيرًا إلى أن للمتقدم فترةَ سماح بالاعتراض تمتد إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال وصول رسالة عدم الأهلية يتطلب ذلك مراجعة الحساب في البوابة الإلكترونية لمعرفة الأسباب وتقديم الاعتراض على هذا الرابط https://www.ca.gov.sa/