باكستان تحذر من تنامي تنظيم ” داعش ” في أفغانستان

واس(صدى):

حذر وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال من تنامي تنظيم ” داعش ” الإرهابي بشكل سريع في أفغانستان.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن وجود أماكن آمنة للإرهابيين في أفغانستان تساعد في تنامي عناصر تنظيم ” داعش ” في هذا البلد المجاور لباكستان، مضيفاً أن تواجد وانتشاره في أفغانستان يشكل خطراً على أمن باكستان وأمن جميع دول المنطقة.

وأشار إلى أن بعض القوى المعادية تستخدم التنظيمات الإرهابية المتواجدة في أفغانستان مثل تنظيم داعش لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل باكستان.