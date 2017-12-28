بالفيديو.. قردة تهاجم زوار جبل النور وتسلب حقائبهم

حسين العلي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقرد يهاج زوار جبل النور عندما مكثوا للراحة بعد عناء الصعود.

وأظهر مقطع الفيديو، قردة تقف بجوار زوار جبل النور ثم قام بالاقتراب من أحد الزوار وقام في المرة الأولي بخطف زجاجة من الماء، وفي المرة الثانية فاجئ الزائرة بخطف الحقيبة.

وأسرع القرد في الهروب بالحقيبة أسفل الجبل، ومن ثم قان بتفتيشها للبحث عن الطعام، مما أثار دهشة الزوار، وأطلق البعض الصراخ.