أمير الحدود الشمالية يلتقط ” سيلفي ” مع مريض بمستشفى

خالد الضبيبي(صدى):

استجاب أمير الحدود الشمالية صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لطلب مواطن مريض منوم بأحد مستشفيات المنطقة ، بالتقاط صورة ” سيلفي ” معه وذلك خلال جولته التفقديه للمرافق الصحية التي افتتحها اليوم الخميس بالمنطقة .

وحرص سمو الأمير فيصل خلال جولته على الاستماع إلى ملاحظات المواطنين سعيًا لتلبية طلباتهم واستفساراتهم حول جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنطقة .

وكان أمير الحدود الشمالية قد افتتح اليوم 4 مراكز تخصصية في المنطقة والتي تتضمن مركز للأورام ومركز آخر لأورام الأطفال ، بالإضافة إلى مركز لاضطرابات النمو والسلوك ومركز للسمنة .