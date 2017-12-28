” الباحة ” تشهد جُملة من الحوادث المرورية

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت ” الباحة ” اليوم الخميس جُملة من الحوادث المرورية ، منها تصادم بين مركبات ، وانقلاب حافلة أنيسة تُقل مجموعة من الطالبات ، بالإضافة لحادث دهس ، نتجَ عنها جميعها 12 إصابة ، منها ثلاث خطرة ، وتسع متوسطة ، جرى التعامل معها اسعافيًا .

و صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه ورد غرفة العمليات لديهم بلاغ عن حادثين تصادم منفصلين ، حيث كان الحادث الأول فجر اليوم الخميس ، و الموقع بالمخواه – الرونه ، أمام محطة الجنوب ، ونسبةً لوجود عدد من الإصابات بالموقع حسب البلاغ تم توجيه فرقة إسعافية ، وعند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود إصابتين إصابة خطرة ، وأخرى متوسطة ، و تم التعامل معهما من قبل الفرقة الإسعافية حسب البروتوكولات الطبية بالموقع.

أما الحادث الأخر ووفقًا لـ ” الزهراني ” فقد وقع صباح اليوم ، و الموقع المخواه – الاحسبة النافورة ، و تم توجيه فرقة للموقع واتضح بوجود اصابة ، وتم التعامل مع الاصابة بالموقع ، وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى المخواه العام .

وأفاد ” الزهراني ” بأنه ورد بلاغًا آخر صباحًا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ” أنيسة ” تقل طالبات ، و الموقع الباحة – غثران ، وتحديدًا بعد بنك الدم ، وتم توجيه ثلاث فرق إسعافية ، وعند وصول اول فرقة للموقع اتضح وجود ثلاث إصابات ، وبعد ذلك تم التعامل مع إصابتين ، إصابة لطالبة ، وإصابة السائق ، وكان وضع الإصابات متوسطة ، وتم التعامل معهما حسب البروتوكولات الطبية من قبل الفرقة الإسعافية وبعد ذلك تم نقل المصابين لمستشفى الملك فهد بالباحة العام ، والإصابة الثالثة لطالبة أخرى نقلت عن طريق الدفاع المدني .

وذكر ورود بلاغًا لغرفة العمليات في تمام الساعة 10:59 صباح اليوم عبارة عن وقوع حادث تصادم من طرف واحد ، و الموقع العقيق – الطريق القديم ، وتم توجيه فرقة اسعافية للموقع ، واتضح وجود 3 اصابات ، وتم التعامل مع اصابتين اسعافياً بالموقع ونقلهما لمستشفى العقيق والاصابة الثالثة صاحبها رفض النقل.

كما وقع حادثاً آخر بكرا – مفرق البعيثه ، حيث أشار ” الزهراني ” لورود البلاغ في تمام الساعة 2:44 مساء اليوم ، وتم توجيه فرقتين للموقع وعند وصول الفرقة للموقع اتضح بوجود اربع إصابات ، واحدة خطرة ، وثلاث اصابات متوسطة ، و تم التعامل مع الاصابات حسب البروتوكولات الطبية من قبل الفرق الإسعافية ، وبعد ذلك نقلهم لمستشفى العقيق العام .

وبين ورود بلاغًا عند الساعة 10:07 مساء اليوم عن وقوع حالة دهس في المخواه ، امام جامع البخاري ، وتم توجيه فرقة اسعافية للموقع وعند وصول الفرقة للموقع اتضح بوجود اصابة خطرة ، تم التعامل معها ونقلها لمستشفى المخواه .

وفي ختام تصريحه ، اهاب ” الزهراني ” بالمواطنين والمقيمين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .