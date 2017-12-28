” يورسيتش ” : خليجي 23 دعامة لمشاركة الأخضر في المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أشار المدير الفني للمنتخب الوطني كرونوسلاف يورسيتش ، إلى أن اكتشاف اللاعبين وتدعيم مستوياتهم الفنية هو أبرز أهداف المشاركة في بطولة كأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين ، ليكون دعامة للمنتخب في مشاركته بالمونديال المقبل .

ولفت ” يورسيتش ” خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ، إلى أن هناك عددًا من اللاعبين المتميزين ممن أظهروا إمكانات فنية جيدة تجعلهم مؤهلين للمشاركة مستقبليًا بشكل أفضل .

وأكد المدير الفني لمنتخب الأخضر أنه لم تحدث هجمات خطرة طوال المباراة في ظل حرص المنتخب العماني على عدم الاستعجال في تسديد الهدف .

وأشاد ” كرونوسلاف ” بأداء اللاعبين ، حيث أعرب عن فخره بهم وصفهم بالموهوبين والمميزين ، ممن يمتلكون القدرو على تطوير إمكاناتهم الفنية خلال الفترة المقبلة .