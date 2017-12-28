طلاب الجبيل الصناعية يخترعون جهاز لتوليد الكهرباء

خالد الضبيبي(صدى):

أخترع عدد من الطلاب بمدينة الجبيل الصناعية، جهازًا يسمح باستغلال سرعة الرياح المصاحبة لحركة المركبات الآلية في إنتاج الكهرباء لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، وذلك كجزء من برنامج نيل شهادة البكالوريوس في تقنية الهندسة الكهربائية بكلية الجبيل الصناعية.

وأعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية بالمنطقة الشرقية تعاونها مع طلبة المشروع، وذلك بمساعدتهم في تثبيت حساسات الرياح على جانبَي مسار الخط الحديدي الواصل بين مدينتي الدمام والهفوف، وأخذ القياسات المطلوبة، إضافة إلى تخصيص فريق عمل لمساعدتهم في إتمام عملهم بنجاح.