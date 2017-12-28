نواف التمياط: مبروك للمنتخب العماني الشقيق

ماجد محمد(صدى):

قدم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس بعثة الأخضر في كأس الخليج العربي، نواف التمياط، الشكر للاعبين عقب مباراة السعودية وعمان في ” خليجي 23 ” ، إلي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.

وقال نواف التمياط، عقب مباراة السعودية وعمان في كأس الخليج، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،: ” الحمد لله على كل حال، مبروك للمنتخب العماني الشقيق.. فخور بما قدَّم لاعبو منتخبنا والقادم أفضل والشكر لكل من دعمنا ” .