نواف التمياط: مبروك للمنتخب العماني الشقيق
قدم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس بعثة الأخضر في كأس الخليج العربي، نواف التمياط، الشكر للاعبين عقب مباراة السعودية وعمان في ” خليجي 23 ” ، إلي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.
وقال نواف التمياط، عقب مباراة السعودية وعمان في كأس الخليج، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،: ” الحمد لله على كل حال، مبروك للمنتخب العماني الشقيق.. فخور بما قدَّم لاعبو منتخبنا والقادم أفضل والشكر لكل من دعمنا ” .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 16 دقيقة
يستاهلون اهل عمان . ونستاهل بعد الهزيمة . اقول لو تحاولون ترسلون ايطاليا يشاركون بدالنا في روسيا اصرف . لا نضحك على بعض مشاركة بروسيا بنتفشل وبعدين نرجع وندخل في مهاترات نقول لغيرنا اذا عايرونا. حنا احسن من اللي ما شاركوا . تراه شغل بزران . كاس العالم فضيحته بجلاجل مير اقعدوا وروقوا. ترى التاريخ ما يرحم . كفاية 8 الالمان .