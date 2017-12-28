الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين في الجولة الـ16

نواف السالم(صدى):

نجح نادي الهلال في التقدم على الأهلي وتصدر قائمة ترتيب فرق دوري المحترفين خلال الجولة الـ16 بعدما حقق هزيمة ساحقة في لقاء اليوم الخميس، برباعية ضد أحد التي لم تتمكن من إحراز اكثر من هدف واحد فقط .

ووصل الهلال إلى المركز الأول بـ33 نقطة في رصيده ، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الثاني بـ31 نقطة في رصيده ، واحتل أحد المركز الثالث عشر بـ14 نقطة في رصيده بعد خسارته اليوم .

وبتعادل الاتحاد مع الفيصلي إيجابيًا بثلاثة أهداف لكل فريق ، يحصد الاتحاد المركز الخامس بـ23 نقطة في رصيده ، فيما يحتل الفيصلي المركز الثالث برصيد 25 نقطة .

وبعدما حقق الرائد التعادل الإيجابي مع الفتح بهدفين لكل فريق ، يتذيل الرائد جدول ترتيب الفرق بالدوري ليحصل على المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة ، ويحصد الفتح المركز التاسع برصيد 19 نقطة.