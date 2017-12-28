العميلة القطرية ” خديجة بن قنة ” تواصل ترويج الكذب والإشاعات على المملكة والإمارات

طلال الناصر(صدى):

في سقطة جديدة لنظام تميم، تطاولت مذيعة الجزيرة القطرية خديجة بن قنة، على المملكة والإمارات العربية المتحدة وتواصلت في كذبها لصالح الدوحة، حيث قامت بنشر منشور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تزعم خلاله أن ” المملكة والإمارات، سيمثلان أمام المحاكم الأمريكية بتهمة الإضرار بدولة قطر وبسلامة الأمن الخليجي والأمن الدولي، وستدفع قطر بكل الدلائل على عدم تمويلها للإرهاب بإثبات أن السعودية والإمارات هما الداعمتين للإرهاب ” ، وذلك نقلاً على لسان الدكتور عبد الله النفيسي.

من جانبه نفى ” النفيسي ” ، ما ورد من ” قنة ” على لسانه، واصفًا منشورها بالكذب والتدليس.

ويربط مذيعة الجزيرة القطرية، علاقة وطيدة مع أسرة آل ثان، بدأت، عندما رشحتها الشيخة موزة زوجة الأمير المنقلب حمد بن خليفة عام 2007 لترأس قناة الجزيرة عقب إقالة وضاح خنفر، وكانت موزة من أكثر المتحمسين لها لتولي رئيسة قناة الجزيرة، وكان هناك أيضا جهات سيادية في الدوحة وراء ترشيحها أيضا لرئاسة القناة، وتزكيتها لدى الشيخ حمد آل ثاني أمير قطر آنذاك، لتبدأ علاقة وطيدة مقربة من عائلة آل ثان.

وكشفت مصادر، علاقة بن قنة مع ضباط الموساد الإسرائيلي لدرجة جعلت الشارع الجزائري يطالب بسحب الجنسية منها، مؤكدين أن وقالوا أهم جاسوسة عربية تعمل لصالح إسرائيل، وتملك شقة باهظة الثمن وفارهة في مدينة يافا، منحتها لها الأجهزة الاستخباراتية.

أيضا لم تخجل ” بن قنة ” من علاقتها بالشيخ المدرج على قوائم الإرهاب يوسف القرضاوي، واعترفت بأنه كان السبب في ارتدائها الحجاب، حيث قالت نصا أنها تلقت مكالمة هاتفية من القرضاوي نصحها فيها بضرورة ارتداء الحجاب، وكانت رسالته قوية، قائلة: ” كان لها تأثير قوي جداً في اقتناعي بارتداء الحجاب ” وبالفعل ارتديته من اليوم التالي من هذه المكالمة.