القبض على قائد ” السطحة ” بعد مخالفته لقواعد السير
تمكنت الجهات المختصة بإدارة المرور بالرياض من إلقاء القبض، على قائد ” السطحة ” المتهور بسبب مخالفته لقواعد السير على الطرق والمراوغة بسرعة بين المركبات، حيث اتضح أنه من جنسية عربية وجرى إحالته إلى الهيئة المرورية.
وكان نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا فديو يظهر فيه مركبة من نوع ” سطحة ” يقوم قائدها بالمراوغة بسرعة بين المركبات معرضًا بذلك حياته للخطر.
ابوباسم[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 4 ساعات
مشكله السطحات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40751 ] نشر منذ 4 ساعات
سفروه لبلده بعد ماتلينوا كتوفه ,, يشال على سطحته لبلاده الله لايرده ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 4 ساعات
قلنا لكم جنس ابو صطيف عاث بالبلد سرق وافساد
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5946 ] نشر منذ 3 ساعات
سوري