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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

القبض على قائد ” السطحة ” بعد مخالفته لقواعد السير

القبض على قائد ” السطحة ” بعد مخالفته لقواعد السير
علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات المختصة بإدارة المرور بالرياض من إلقاء القبض، على قائد ” السطحة ” المتهور بسبب مخالفته لقواعد السير على الطرق والمراوغة بسرعة بين المركبات، حيث اتضح أنه من جنسية عربية وجرى إحالته إلى الهيئة المرورية.

وكان نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا فديو يظهر فيه مركبة من نوع ” سطحة ” يقوم قائدها بالمراوغة بسرعة بين المركبات معرضًا بذلك حياته للخطر.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 4 ساعات

مشكله السطحات

[ عدد التعليقات: 40751 ] نشر منذ 4 ساعات

سفروه لبلده بعد ماتلينوا كتوفه ,, يشال على سطحته لبلاده الله لايرده ,,

[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 4 ساعات

قلنا لكم جنس ابو صطيف عاث بالبلد سرق وافساد

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